Полиция проводит обыск в гостинице на Тверской после сообщения о стрельбе в номере

Москва, 2 сентября. Полицейские проводят в одном из столичных отелей обыски после получения анонимного звонка о стрельбе, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно данным источника, в полицию поступил звонок о том, что в одном из номеров отеля на Тверской улице кто-то выстрелил из охотничьего ружья. Прибывшие на место происшествия полицейские действительно обнаружили там мужчину с оружием, однако постоялец гостиницы показал разрешение на него.

По данным СМИ, в этом номере мог остановиться бизнесмен Денис Молчанов - супруг режиссера Валерии Гай Германики. Однако данная информация не имеет официального подтверждения.

В данный момент правоохранители проводят по данному факту проверку. Ружье будет отправлено на экспертизу, чтобы установить, действительно ли из него был произведен выстрел. В администрации столичного отеля комментировать ситуацию отказались.

В Москве мужчина погиб во время посиделок с друзьями от выстрела из охотничьего ружья.