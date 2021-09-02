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Рабочий погиб на одной из строительных площадок Москвы

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 17:30
Происшествия
Рабочий погиб на одной из строительных площадок Москвы
пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, 2 сентября. На одном из строительных объектов Москвы ковш экскаватора задел человека. В результате инцидента мужчина скончался, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, трагический случай произошел на строительной площадке по улице Рябиновая. В результате инцидента погиб 63-летний рабочий.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Также туда выехал заместитель Никулинского межрайонного прокурора Михаил Калгин. По факту трагедии будет проведена проверка, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет принято процессуальное решение.

На реке Шуя в Карелии погиб байдарочник из Волгограда. Лодка с двумя туристами из Волгограда перевернулась во время прохождения порога Кеняйкоски. Тело одного из путешественников уже нашли.

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