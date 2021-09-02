Подросток на самокате сбил беременную женщину в Москве

Москва, 2 сентября. Несовершеннолетний совершил наезд на женщину. Пострадавшая была беременна, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел в Таганском районе. Полиции поступила информация о том, что москвичку увезли на машине скорой помощи после столкновения с самокатчиком.

Выяснилось, что женщину сбил подросток. Беременная получила ушиб мягких тканей головы, множественные ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

Столичные правоохранители назначили проверку по факту произошедшего. Сбившего москвичку подростка сейчас ищут.