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Осужденным за взятку бывшим следователям СК отменили приговор

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 15:39
Происшествия
Осужденным за взятку бывшим следователям СК отменили приговор
wikipedia.org  /  Legal Gavel & Open Law Book

Москва, 2 сентября. Суд Москвы отмениЛ приговор двум следователям центрального аппарата СК Сергею Дубинскому и Андрею Триневу. Ранее их признали виновными в получении крупной взятки.

Басманный суд назначил высокопоставленным следователям наказание в виде лишения свободы от шести до восьми лет. Фигурантов дела лишили специальных званий, также им запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Мосгорсуд принял решение об отмене приговора районного суда от 15 марта 2021 года в связи с процессуальными нарушениями. Дело отправили на новое рассмотрение. Дубинского перевели под домашний арест, Тринев остался под стражей.

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