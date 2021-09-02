Осужденным за взятку бывшим следователям СК отменили приговор

Москва, 2 сентября. Суд Москвы отмениЛ приговор двум следователям центрального аппарата СК Сергею Дубинскому и Андрею Триневу. Ранее их признали виновными в получении крупной взятки.

Басманный суд назначил высокопоставленным следователям наказание в виде лишения свободы от шести до восьми лет. Фигурантов дела лишили специальных званий, также им запретили занимать должности в правоохранительных органах.

Мосгорсуд принял решение об отмене приговора районного суда от 15 марта 2021 года в связи с процессуальными нарушениями. Дело отправили на новое рассмотрение. Дубинского перевели под домашний арест, Тринев остался под стражей.