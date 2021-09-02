Силовики пришли с обысками к мужу Валерии Гай Германики

Москва, 2 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе мужа Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова.

На данный момент не известно с чем связаны данные следственные мероприятия. Обстоятельства ситуации устанавливаются.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика выступила против бесплатного образования для творческих профессий. Она заявила, что диплом не делает человека талантливее, а быть, к примеру, хорошим режиссером можно и без образования, сообщал телеканал «360».