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Первые заморозки ожидаются в Подмосковье с 3 сентября

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:20
Общество
Первые заморозки ожидаются в Подмосковье с 3 сентября
Невские Новости

Москва, 2 сентября. Жителей Московской области предупредили о первых заморозках, в связи с чем Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

Столбики термометров в Подмосковье опустятся до −1 градуса. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Желтый уровень будет действовать в регионе с 3 по 5 сентября. В Москве также ожидается похолодание, но без отрицательных температур. Ночью воздух остынет до +5 градусов, отметили синоптики.

Днем столбики термометров в столице покажут до +14 градусов, говорится на сайте Гидрометцентра России. Атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 740 мм ртутного столба, сообщили синоптики.

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