Прокуратура начала проверку после падения лифта с женщиной и ребенком в Подмосковье

Москва, 2 сентября. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с инцидентом, который произошел в 33-этажном жилом комплексе в Одинцовском городском округе.

ЧП произошло в ЖК «Спутник». Лифт, в котором находилась женщина с четырехмесячной дочерью, пролетел пять этажей вниз. Потерпевшие отделались испугом. Никто не пострадал.

Выяснилось, что в датчике позиционирования произошел сбой. При такой ошибке лифт на большой скорости пролетает этажи, однако потом начинает плавно тормозить. Жильцы отмечают, что это не первый инцидент.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия, по ее итогам будет вынесено процессуальное решение.