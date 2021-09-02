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Житель Москвы залез на кондиционер новостройки с ребенком на руках
Происшествия
Житель Москвы залез на кондиционер новостройки с ребенком на руках
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 сентября. Московская полиция организовала проверку по факту обнаружения местного жителя на кондиционере новостройки с ребенком на руках.

Инцидент произошел на на улице Лавриненко. Согласно данным очевидцев, местный житель забрался с ребенком на 14 этаж и сидит там на внешнем блоке охладительной системы.

В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Все остальные обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Правоохранительные органы Новокузнецка организовали проверку конфликта между двумя женщинами во дворе жилого дома, закончившегося стрельбой из пневматики.

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