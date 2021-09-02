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Находящихся в рабстве инвалидов освободили в Подмосковье
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Находящихся в рабстве инвалидов освободили в Подмосковье
Происшествия
Находящихся в рабстве инвалидов освободили в Подмосковье
pixabay.com  /  sammisreachers

Подольск, 2 сентября. Сотрудники правоохранительных органов освободили в Подмосковье шестерых инвалидов, которые находились в рабстве с 2018 года.

Согласно данным правоохранителей, в 2018 году двое местных жителей похитили не менее шести людей с ограниченными возможностями здоровья. Своих будущих рабов преступники заманили под предлогом, что окажут им помощь.

Жертвы удерживались в арендованном доме на Пролетарской улице в Подольске. Злоумышленники избивали их, унижали и заставляли заниматься попрошайничеством.

В настоящий момент рабовладельцы задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело за похищение, незаконное удержание и использование рабского труда. Ведется расследование.

Жительница города Ужур сдавала в аренду педофилам своих детей трех и пяти лет. За это она брала одну тысячу рублей.

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