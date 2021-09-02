Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 13:14
13:12
Весь мир
Вооруженные столкновения в Триполи стали угрозой ливийскому политическому процессу
13:05
Происшествия
Житель Москвы залез на кондиционер новостройки с ребенком на руках
13:02
Экономика
Мантуров допустил включение учителей в программу выдачи льготных автокредитов
13:02
Общество
Под Ухтой волонтеры спасли упавшего в канализационный колодец щенка
13:01
Политика
Путин призвал решать самые смелые задачи по развитию Дальнего Востока
13:01
Общество
Путин поручил оказать помощь жителям Дальнего Востока в реабилитации после COVID-19
12:58
Политика
Глава ФЗНЦ объяснил, почему американцы запретили проводить съемку в аэропорту Кабула
12:57
Происшествия
Сбежавшего из России криминального авторитета Абуладзе задержали в Испании
12:55
Происшествия
Находящихся в рабстве инвалидов освободили в Подмосковье
12:55
Происшествия
Сильные наводнения привели к гибели 82 человек в Турции
Все новости

Град выпал на юго-западе Москвы

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:34
Общество
Град выпал на юго-западе Москвы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Каролина Подплетько

Москва, 2 сентября. Метеорологическая осень наступила в столице уже в первых числах сентября, заявили сотрудники погодного центра «Фобос».

Столбики термометров в этот день поднимутся до отметки 15 – 17 градусов выше нуля, ночью температура упадет до 7 – 9 градусов. Атмосферное давление будет соответствовать климатической норме, уточнили в «Фобосе».

Первый осенний град обрушился на Петербург 1 сентября. Жители города сняли погодное явление на фото и выложили в Сеть. Воздух в городе прогрелся до 15 градусов выше нуля в этот день.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Град выпал на юго-западе Москвы
москва град осень
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru