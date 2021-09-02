Град выпал на юго-западе Москвы

Москва, 2 сентября. Метеорологическая осень наступила в столице уже в первых числах сентября, заявили сотрудники погодного центра «Фобос».

Столбики термометров в этот день поднимутся до отметки 15 – 17 градусов выше нуля, ночью температура упадет до 7 – 9 градусов. Атмосферное давление будет соответствовать климатической норме, уточнили в «Фобосе».

Первый осенний град обрушился на Петербург 1 сентября. Жители города сняли погодное явление на фото и выложили в Сеть. Воздух в городе прогрелся до 15 градусов выше нуля в этот день.