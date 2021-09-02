Мосгорсуд рассмотрит жалобу рэпера Гулиева на приговор за ДТП на Остоженке

Москва, 2 сентября. Московский городской суд 20 сентября рассмотрит апелляционную жалобу Эльмина Гулиева, более известного как рэпер Эллей, на приговор по делу об аварии на Остоженке.

По данным следователей, 21 сентября 2020 года на пересечении улицы Остоженки и Померанцева переулка произошло столкновение автомобилей Mercedes и Infiniti. От удара последнюю машину выбросило на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.

В результате аварии пострадали четыре человека. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу.

Правоохранители в ходе проверки установили, что виновником ДТП стал 27-летний рэпер Гулиев, который на большое скорости выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и спровоцировал аварию. Медицинское освидетельствование установило, что в момент происшествия музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.