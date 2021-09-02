Сотрудник СК Москвы объявлен в федеральный розыск по делу о коррупции

Москва, 2 сентября. Правоохранительные органы разыскивают столичного следователя по особо важным делам Алексея Н., который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По данным информированного источника ТАСС, подозреваемый вел расследование уголовного дела против владельцев компании Merlion. Сотрудник столичного СК РФ получил взятку в размере около 2,5 млн долларов за решение вопросов по данному делу.

В результате Алексей Н. скрылся от следствия и покинул территорию России до проведения обысков и иных следственных действий. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»). Мужчина объявлен в розыск.