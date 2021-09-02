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В Кремле опровергли слухи о разговоре Путина с экс-президентом Афганистана Гани

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 10:38
Политика
В Кремле опровергли слухи о разговоре Путина с экс-президентом Афганистана Гани
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 2 сентября. Глава России Владимир Путин не общался с покинувшим Афганистан экс-президентом Ашрафом Гани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос представителей СМИ Песков ответил «Нет».

Боевики «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане 15 августа текущего года после объявленного США намерения вывести войска с территории исламской республики. После этого глава государства Ашраф Гани сложил полномочия и покинул Афганистан, а талибы без боя захватили Кабул.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Дмитрий Песков Владимир Путин афганистан
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