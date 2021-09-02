Расследование крушения Ил-112 будет завершено к 17 сентября

Москва, 2 сентября. Комиссия по расследованию крушения военного транспортника Ил-112В завершит свою работу к 17 сентября.

Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в неофициальной обстановке на Восточном экономическом форуме.

«Через месяц после аварии я должен сделать доклад, он будет опубликован», — отметил он.

Напомним, что опытный образец военного транспортника Ил-112В потерпел крушение 17 августа при заходе на посадку в подмосковной Кубинке. В это время на борту самолета находился экипаж в составе трех человек. Все они погибли.

Ранее ФАН сообщал со ссылкой на источник в МАК, что опубликованная в СМИ причина падения самолета не соответствует действительности. Окончательная версия ЧП будет опубликована только после расследования.

Двухместный гидросамолет упал в Волгу в Энгельсском районе Саратовской области. На борту находился только пилот, он смог самостоятельно добраться до берега.