Директор института в «Станкине» Зусев стал фигурантом дела о многомиллионных хищениях

Москва, 2 сентября. Полиция задержала директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева в Москве. Его обвиняют в многомиллионных хищениях.

Суд отправил фигуранта под домашний арест до 2 октября. Проверка должностных лиц столичного вуза была инициирована Министерством промышленности и торговли РФ.

Следствие установило, что Зусев причастен к хищению сотен миллионов рублей при заключении госконтрактов. Речь идет также о фиктивных подрядах. Сообщается, что точная сумма ущерба еще устанавливается, она может возрасти до 500 млн рублей.

Тем временем глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил ввести смертную казнь за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе страны, сообщало РИАМО. По его словам, речь идет о нацбезопасности России.