Похолодание до 12 градусов и дождь ожидаются в Москве 2 сентября

Москва, 2 сентября. Облачная погода с прояснениями и осадки в виде дождя прогнозируются в Москве и области в четверг. Соответствующая информация представлена на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура воздуха в столичном регионе составит от 12 до 14 градусов выше нуля. В ночь на пятницу столбик термометра опустится до пяти градусов с отметкой плюс, говорится в прогнозе.

На территории Московской области днем похолодает до 11–16 градусов. В ночное время температура воздуха составит два–семь градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западного направления с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 740 миллиметров ртутного столба.

Прошедший август побил температурный рекорд в Санкт-Петербурге. Он стал самым холодным за последние девять лет и занял шестое место в рейтинге самых влажных в 21-м веке.