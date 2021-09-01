Ребенок пострадал под колесами иномарки на переходе в Москве

Москва, 1 сентября. Автомобиль сбил ребенка, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. По факту аварии проводится проверка.

Инцидент произошел на Салтыковской улице в районе дома №37. Водитель за рулем иномарки HYUNDAI не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил ребенка на самокате.

Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Представители дептранса в свою очередь призвали родителей напомнить детям, как правильно переходить пешеходный переход с самокатом или велосипедом.

Подобный инцидент произошел сегодня в Москве с участием таксиста. Он сбил девочку на «зебре». От удара потерпевшую отбросило на несколько метров. Она была госпитализирована с гематомами и ссадинами.