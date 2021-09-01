Facebook оштрафован на 5 тыс. рублей за непредоставление сведений

Москва, 1 сентября. Московский мировой суд постановил оштрафовать Facebook на 5 тыс. рублей. Административное наказание назначено в связи с непредоставлением сведений американской компанией.

Представители социальной сети были признаны виновными в совершении нарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях О решении ведомства сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Facebook получил штраф в размере 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России