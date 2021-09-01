Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 20:28
20:27
Происшествия
Злоумышленники открыли стрельбу в школе в Северной Каролине
20:26
Общество
Депутат Госдумы Алимова связала ЕГЭ и удаленку с процессом дебилизации школьников
20:25
Общество
Социолог Максим Шугалей расскажет, что на самом деле случилось в Афганистане
20:23
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Хорватией
20:22
Политика
Историк Васильев объяснил, почему термин «Русь» не имеет к Украине никакого отношения
20:19
Армия
В центре «Авангард» прошло награждение победителей конкурса «Армия культуры»
20:18
Экономика
Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти на 7,2 млн баррелей
20:17
Армия
Меткая шутка Шойгу про украинский суд удивила журналистов из Китая
20:16
Шоу-бизнес
Дочь Омарова и Бородиной посетила салон красоты перед детским садом
20:15
Шоу-бизнес
Лечащий врач МакSим рассказал подробности лечения певицы
Все новости

Facebook оштрафован на 5 тыс. рублей за непредоставление сведений

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 19:21
Происшествия
Facebook оштрафован на 5 тыс. рублей за непредоставление сведений
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Московский мировой суд постановил оштрафовать Facebook на 5 тыс. рублей. Административное наказание назначено в связи с непредоставлением сведений американской компанией.

Представители социальной сети были признаны виновными в совершении нарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях О решении ведомства сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Facebook получил штраф в размере 15 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей в России

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Facebook оштрафован на 5 тыс. рублей за непредоставление сведений
Facebook суд москва штраф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru