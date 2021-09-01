Народный артист СССР и скрипач Игорь Ойстрах умер на 91-м году жизни

Москва, 1 сентября. В Москве скончался народный артист СССР, скрипач, дирижер и педагог Игорь Ойстрах. Легендарному музыканту было 90 лет.

Об этом сегодня сообщила Анжелика Моисеева, глава Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха. Также она рассказала, что скрипач умер 14 августа после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Такое позднее объявление о кончине Ойстраха Моисеева объяснила тем, что о смерти музыканта сообщила семье его сиделка, и родственники ранее не могли проинформировать общественность о произошедшем.

Тело скрипача было кремировано. Его планируют похоронить позднее на Новодевичьем кладбище Москвы — там же, где нашел свой последний приют отец покойного.

Сегодня скончался еще один представитель музыкальной сферы в России. Лидер-гитарист ленинградской рок-группы «Зоопарк» Александр Храбунов умер в Петербурге на 62-м году жизни.