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Лавров и Турчак открыли памятник Александру Невскому у МГИМО
Общество
Лавров и Турчак открыли памятник Александру Невскому у МГИМО
Prt Scr youtube.com  /  Evgeny Popov

Москва, 1 сентября. Памятник Александру Невскому открыли на Проспекте Вернадского в Москве. В церемонии приняли участие глава МИД Сергей Лавров и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

На открытии также присутствовал журналист Евгений Попов. Мероприятие приурочено к 800-летию со дня рождения великого полководца, философа и государственного деятеля. На Руси его почитали как святого с XVI века. Памятник Невскому установлен на территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

«Князь думал прежде всего о государственности своей страны, о сохранении ее культурного, религиозного кода, и сочетал в себе качества и полководца, и дипломата», — отметил Сергей Лавров в своем выступлении.

Андрей Турчак напомнил знаменитую фразу великого правителя: «Не в силе бог, а в правде».

Ранее глава МИД анонсировал новый этап стратегических переговоров с США по ограничению вооружений. Ряд консультаций намечены на сентябрь.

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