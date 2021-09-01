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Московский суд изменил приговор Ольге Мисик по делу о вандализме

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 18:23
Происшествия
Московский суд изменил приговор Ольге Мисик по делу о вандализме
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Москва, 1 сентября. Тверской районный суды Москвы изменил приговор Ольге Мисик и ее сообщникам по делу вандализме, совершенном группой лиц по политическим мотивам.

По данным следствия, Ольга Мисик, Иван Воробьевский и Игорь Башаримов в августе прошлого года облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер. В отношении их было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти»).

Сегодня апелляционным постановлением Тверского районного суда в приговор обвиняемым от 11 мая 2021 года внесено изменение, а именно исключена из описательно-мотивировочной части ссылка на ст. 430 УПК РФ («Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего»).

Также в срок отбывания наказания зачтена дата задержания и период применения меры пресечения в запрета определенных действий.

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