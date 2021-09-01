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Сергей Собянин ответил, куда уходят московские налоги
Экономика
Сергей Собянин ответил, куда уходят московские налоги
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 сентября. Московский мэр Сергей Собянин указал на то, что столица является крупнейшим «донором» денежных средств для регионов.

Российская столица отправляет в отечественные субъекты около 60% всех трансфертов из федерального бюджета, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так градоначальник прокомментировал высказывание о том, что Россия «кормит» Москву. Он отметил, что большая часть налогов города идет в пополнение федерального бюджета. Впоследствии эти же деньги идут на обеспечение регионов, подчеркивает мэр.

По оценкам Собянина, жители Москвы «подарили» регионам 800 млрд рублей в прошлом году. При этом внутри города осталось 890 млрд рублей. Статистика по перечислениям в бюджет и госфонды за 2020 год говорит о 2,9 трлн рублей. Примерно 48% налогов, которые были собраны в столице, потом пошли на пенсии, а также медицинские услуги россиянам из остальных субъектов РФ.

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