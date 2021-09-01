Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 18:56
18:55
Общество
Донские автоинспекторы поздравили с Днем знаний воспитанников школы-интерната
18:55
Шоу-бизнес
Российский фильм «Нуучча» получил награду на кинофестивале в Карловых Варах
18:53
Общество
Власти Сочи готовят пункты эвакуации из-за сильного ливня
18:52
Экономика
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ закрылось без обновлений
18:49
Армия
Судьи конкурсов АрМИ-2021 определяют победителей при помощи ГЛОНАСС
18:43
Общество
Андрей Смоляков присоединится к актерскому составу «Сказки Пушкина. Для взрослых»
18:42
Весь мир
Сирийская армия обнаружила схрон оружия боевиков на севере Хомса
18:37
Новороссия
«Мурашки по коже»: 1 сентября в Донбассе прошло под гимном и флагом России
18:36
Происшествия
Разрушительное наводнение в Испании сняли на видео
18:34
Происшествия
Научный сотрудник спас жизнь малолетнему ребенку в Севастополе
Все новости

Глава ВЭБ.РФ не увидел в переносе столицы угроз для экономики Москвы
Экономика
Глава ВЭБ.РФ не увидел в переносе столицы угроз для экономики Москвы
pexels.com  /  Elina Fairytale

Москва, 1 сентября. Перенос столицы из Москвы в другое место не повлияет на развитие экономики города.

Экономика такого города, как Москва не изменится, даже если власти страны решат, что столицу требуется перенести в другой мегаполис, полагает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Об этом пишет РИА Новости.

Москва аккумулировала достаточный запас мощи для того, чтобы активно развиваться и притягивать к себе новых людей, заявил в ходе марафона «Новое знание» представитель отечественной госкорпорации развития.

Различные деятели бизнес-сообщества и политики время от времени поднимают вопрос о переносе столицы в другой город. Например, в начале этого августа с подобной идеей выступал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предложил построить в Сибири от трех до пяти крупных городов и разместить там столицу.

Во время мероприятия Шувалов также заявил, что Россия уже достаточно богата в социально-экономическом плане, чтобы поднять уровень жизни российских семей до европейского.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Глава ВЭБ.РФ не увидел в переносе столицы угроз для экономики Москвы
москва шувалов вэб.рф перенос столицы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru