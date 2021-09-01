Глава ВЭБ.РФ не увидел в переносе столицы угроз для экономики Москвы

Москва, 1 сентября. Перенос столицы из Москвы в другое место не повлияет на развитие экономики города.

Экономика такого города, как Москва не изменится, даже если власти страны решат, что столицу требуется перенести в другой мегаполис, полагает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Об этом пишет РИА Новости.

Москва аккумулировала достаточный запас мощи для того, чтобы активно развиваться и притягивать к себе новых людей, заявил в ходе марафона «Новое знание» представитель отечественной госкорпорации развития.

Различные деятели бизнес-сообщества и политики время от времени поднимают вопрос о переносе столицы в другой город. Например, в начале этого августа с подобной идеей выступал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он предложил построить в Сибири от трех до пяти крупных городов и разместить там столицу.

Во время мероприятия Шувалов также заявил, что Россия уже достаточно богата в социально-экономическом плане, чтобы поднять уровень жизни российских семей до европейского.