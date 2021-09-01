Открывшего стрельбу у московского храма мужчину задержали правоохранители

Москва, 1 сентября. Силовики задержали стрелявшего из газового пистолета мужчину на юге Москвы. В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент произошел на улице Автозаводская в районе дома №23. Неизвестный стал приставать к прохожим, после чего достал газовый пистолет и совершил несколько выстрелов.

Очевидцы случившегося обратились в полицию. Оперативники задержали злоумышленника. В результате происшествия никто не пострадал. Расследование инцидента продолжается. В ходе проверки выяснилось, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.