Собянин заявил, что масштабных праздников в Москве пока не будет

Москва, 1 сентября. Правительство столицы пока не планирует в привычном масштабе возобновлять городские праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Эпидобстановка в Москве постепенно налаживается, однако коронавирус все еще продолжает распространяться среди горожан. Специалисты тщательно следят за динамикой COVID-19 и пока не рекомендуют возобновлять проведение массовых мероприятий, уточнил Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Москве является одной из лучших среди российских регионов, заявил градоначальник. По его словам, показатели заболеваемости и госпитализаций достигли минимальных значений прошлых периодов.