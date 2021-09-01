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Собянин заявил, что масштабных праздников в Москве пока не будет

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:58
Общество
Собянин заявил, что масштабных праздников в Москве пока не будет
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 1 сентября. Правительство столицы пока не планирует в привычном масштабе возобновлять городские праздники, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Эпидобстановка в Москве постепенно налаживается, однако коронавирус все еще продолжает распространяться среди горожан. Специалисты тщательно следят за динамикой COVID-19 и пока не рекомендуют возобновлять проведение массовых мероприятий, уточнил Собянин.

Ситуация с коронавирусом в Москве является одной из лучших среди российских регионов, заявил градоначальник. По его словам, показатели заболеваемости и госпитализаций достигли минимальных значений прошлых периодов.

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