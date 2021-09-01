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Обещанные синоптиками осенние дожди начались в Москве

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:39
Общество
Обещанные синоптиками осенние дожди начались в Москве
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Первые осенние дожди, которые ранее прогнозировали синоптики, начались в Москве. Ожидается, что в городе выпадет до трети месячной нормы осадков.

Холодная погода установится в столице ненадолго. Бабье лето придет на смену дождям. О возвращении тепла горожанам сообщат за несколько дней, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Утром 1 сентября синоптики предупредили москвичей о грозах, ливнях и усилении ветра с порывами до 16 метров в секунду. Сотрудники МЧС посоветовали автомобилистам и пешеходам помнить о важности соблюдения ПДД.

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