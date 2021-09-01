Полицейские нашли таблетки неизвестного происхождения на свадьбе Моргенштерна

Москва, 1 сентября. Служебная собака обнаружила на свадьбе российского рэпера Моргенштерна и его возлюбленной Дилары Зинатуллиной более 70 таблеток неизвестного происхождения. Назначена экспертиза.

Драже раздавали всем желающим на торжественном мероприятии. Человек в образе католического священника предлагал присутствующим пройти некий «ритуал» — съесть конфету из разрезанной книги. Силовики изъяли таблетки и отправили их на экспертизу.

Сотрудники полиции наведались на мероприятие после жалобы местных жителей на шум ночью. Организатор вечеринки написал объяснительную, а материалы о нарушении тишины поступили в Роспотребнадзор.

Моргенштерн ранее ответил украинскому ведущему Дмитрию Гордону на вопрос, кому принадлежит Крым.