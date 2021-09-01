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Собянин подтвердил тестирование беспилотников для Москвы

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:41
Экономика
Собянин подтвердил тестирование беспилотников для Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 1 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин озвучил перспективы развития беспилотных систем в городе.

Москва увидит в будущем систему беспилотников. Мэр города Сергей Собянин раскрыл планы по внедрению аппаратов-беспилотников в ходе второго федерального просветительского марафона «Новое Знание».

Собянин отметил, что беспилотники в настоящее время являются крайне популярной темой для обсуждений. Согласно предположениям мэра, переход на беспилотные транспортные средства не сможет значительно изменить городское движение, однако за ними лежит будущее.

Он добавил, что в настоящее время соответствующая система находится на этапе тестирования, а впоследствии будет опробована в Москве.

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