Собянин подтвердил тестирование беспилотников для Москвы

Москва, 1 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин озвучил перспективы развития беспилотных систем в городе.

Москва увидит в будущем систему беспилотников. Мэр города Сергей Собянин раскрыл планы по внедрению аппаратов-беспилотников в ходе второго федерального просветительского марафона «Новое Знание».

Собянин отметил, что беспилотники в настоящее время являются крайне популярной темой для обсуждений. Согласно предположениям мэра, переход на беспилотные транспортные средства не сможет значительно изменить городское движение, однако за ними лежит будущее.

Он добавил, что в настоящее время соответствующая система находится на этапе тестирования, а впоследствии будет опробована в Москве.