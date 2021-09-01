В России появится спецорган для расследования авиапроисшествий с беспилотниками

Москва, 1 сентября. В России со следующего года планируют упорядочить правила расследования авиационных происшествий с беспилотными летательными аппаратами.

В связи с этим рассматривается инициатива создания специального органа, который будет ответственен за данные инциденты. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник. В настоящее время расследованием происшествий с участием беспилотников занимаются те ведомства, которые зарегистрировали сообщение о произошедшем ЧП.

Накануне гидросамолет упал в Волгу при попытке взлететь на территории Энгельсского района в Саратовской области.