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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о многомиллионной растрате в Северной Осетии
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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о многомиллионной растрате в Северной Осетии

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:35
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о многомиллионной растрате в Северной Осетии
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиды Габараевой по делу о растрате.

Судебное заседание назначено на 13 сентября. Генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева ранее стала фигурантом уголовного дела о растрате 180 млн рублей.

Суд вынес решение взять ее под стражу до 10 октября. Адвокат обвиняемой подал жалобу на арест, в которой просит избрать подзащитной более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило, что Габараева с сообщниками способствовала заключению госконтракта и покупке у подконтрольного им ОАО «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

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суд арест габараева
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