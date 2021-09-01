Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о многомиллионной растрате в Северной Осетии

Москва, 1 сентября. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиды Габараевой по делу о растрате.

Судебное заседание назначено на 13 сентября. Генеральный директор Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аида Габараева ранее стала фигурантом уголовного дела о растрате 180 млн рублей.

Суд вынес решение взять ее под стражу до 10 октября. Адвокат обвиняемой подал жалобу на арест, в которой просит избрать подзащитной более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие установило, что Габараева с сообщниками способствовала заключению госконтракта и покупке у подконтрольного им ОАО «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.