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Мэр Москвы анонсировал запуск новой системы оплаты проезда в метро

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:33
Экономика
Мэр Москвы анонсировал запуск новой системы оплаты проезда в метро
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 сентября. Систему FacePay для оплаты проезда в московском метро запустят на всех станциях. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Запуск нового способа оплаты проезда в метрополитене состоится 15 октября 2021 года. Благодаря этому нововведению жители Москвы получат возможность проходить в метро, не используя для этого проездные.

«С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь», — сказал градоначальник.

Тестировать функцию FacePay начали в конце июля этого года. Сначала «оплата лицом» тестировалась работниками метрополитена, но позже к проверке работоспособности новой системы присоединились инициативные пассажиры.

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метро собянин оплата лицом
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