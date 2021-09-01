Мэр Москвы анонсировал запуск новой системы оплаты проезда в метро

Москва, 1 сентября. Систему FacePay для оплаты проезда в московском метро запустят на всех станциях. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Запуск нового способа оплаты проезда в метрополитене состоится 15 октября 2021 года. Благодаря этому нововведению жители Москвы получат возможность проходить в метро, не используя для этого проездные.

«С 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы. Так что фотографируйтесь», — сказал градоначальник.

Тестировать функцию FacePay начали в конце июля этого года. Сначала «оплата лицом» тестировалась работниками метрополитена, но позже к проверке работоспособности новой системы присоединились инициативные пассажиры.