Заключенным СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем

Москва, 1 сентября. Сергею Фургалу и другим заключенным столичного СИЗО «Лефортово» вновь разрешили дневной сон на заправленных кроватях. Об этом сообщили представители ОНК Москвы.

Администрация СИЗО «Лефортово» прислушалась к жалобам арестантов и мнению членов Общественной наблюдательной комиссии и разрешила заключенным также брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках.

Ранее содержащиеся в следственном изоляторы фигуранты уголовных дел, в том числе Сергей Фургал, выразили недовольство тем, что в учреждении перестали транслировать новости по радио и запретили спать днем.