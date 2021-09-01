Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 15:54
15:51
Экономика
Сбербанк ожидает высокий поток клиентов из-за новых выплат пенсионерам
15:51
Общество
Директор школы раскритиковала поведение ученика, который поправил Путина
15:41
Экономика
Курс доллара опустился до 73 рублей
15:40
Экономика
Собянин подтвердил тестирование беспилотников для Москвы
15:40
Спорт
Защитник «Зенита» Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы
15:39
Политика
Представитель талибов стал губернатором афганской провинции Панджшер
15:36
Общество
Гитарист культовой группы «Зоопарк» Храбунов скончался на 62-м году жизни
15:35
Весь мир
Мексика приняла четвертую группу беженцев из Афганистана
15:31
Происшествия
В России появится спецорган для расследования авиапроисшествий с беспилотниками
15:31
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела о многомиллионной растрате в Северной Осетии
Все новости

Заключенным СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:03
Происшествия
Заключенным СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем
Федеральное агентство политических новостей  /  Валерия Покидова

Москва, 1 сентября. Сергею Фургалу и другим заключенным столичного СИЗО «Лефортово» вновь разрешили дневной сон на заправленных кроватях. Об этом сообщили представители ОНК Москвы.

Администрация СИЗО «Лефортово» прислушалась к жалобам арестантов и мнению членов Общественной наблюдательной комиссии и разрешила заключенным также брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках.

Ранее содержащиеся в следственном изоляторы фигуранты уголовных дел, в том числе Сергей Фургал, выразили недовольство тем, что в учреждении перестали транслировать новости по радио и запретили спать днем.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Заключенным СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем
москва сизо лефортово запреты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru