Мосгорсуд проверит законность ареста и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС

Москва, 1 сентября. Московский городской суд 7 сентября рассмотрит жалобу и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС России на арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, высокопоставленный сотрудник ведомства брал деньги за растаможивание автомобилей. В случае, если вина фигуранта дела будет доказана, он может получит до 15 лет лишения свободы, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы постановил заключить обвиняемого под стражу до 14 октября.