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Мосгорсуд проверит законность ареста и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 14:53
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность ареста и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 1 сентября. Московский городской суд 7 сентября рассмотрит жалобу и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС России на арест по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, высокопоставленный сотрудник ведомства брал деньги за растаможивание автомобилей. В случае, если вина фигуранта дела будет доказана, он может получит до 15 лет лишения свободы, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы постановил заключить обвиняемого под стражу до 14 октября.

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