Дело обвиняемого в педофилии бизнесмена Штырлина может пополниться новыми эпизодами

Москва, 1 сентября. Бывший муж Юлии Коваль, бизнесмен Михаил Штырлин, может быть причастен еще к трем эпизодам растления девочек. Полиция ведет проверку.

Сотрудники полиции задержали экс-супруга телеведущей в июне. Его обвиняют в педофилии. Следствие проверяет еще три возможных эпизода растления несовершеннолетних — в настоящий момент он проходит по шести.

Обвиняемый в педофилии Михаил Штырлин является бизнесменом. Ему принадлежит винодельня «Легенды Крыма».Следствие предполагает, что на счету предпринимателя не менее девяти девочек, которых он пытался развратить. Сам мужчина отрицает свою причастность к эпизодам и заявляет, что это происки конкурентов, которые пытаются отобрать у него бизнес.

По данным следователей, обвиняемый действовал по одной и то же схеме: бросал перед жертвами купюры денег, чтобы заманить в укромное место, где совершал действия развратного характера.