Таксист сбил 14-летнюю девочку на «зебре» в Москве

Москва, 1 сентября. Водитель такси сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве. Авария произошла у дома №31 по Волгоградскому проспекту.

Инцидент попал на видео, на котором запечатлено, как школьница перебегает дорогу, и на середине пути ее сбивает автомобиль, не сбросивший скорость перед «зеброй». От удара девочку отбросило на несколько метров. Она была госпитализирована с множеством гематом и ссадин.

Водителем такси оказался гражданин одной из стран СНГ. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Днем ранее на юго-востоке Москвы ДТП с участием каршеринга завершилось смертью четырехлетнего ребенка. Как рассказали в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, столкновение двух легковых машин произошло на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина.