Подростки попытались ограбить магазин в Подмосковье перед 1 сентября

Москва, 1 сентября. Двое молодых людей «обчистили» магазин с канцлерскими товарами и попали в объектив камер видеонаблюдения. Личности злоумышленников устанавливаются, сообщил источник ФАН.

По предварительным данным, подростки выломали дверь в помещение утром 1 сентября. Они вынесли из магазина не только карандаши, линейки и ручки, но и деньги из кассы и бокса с пожертвованиями для помощи мальчику со СМА.

Злоумышленники не в первый раз попадаются на кражах. Так, в ночь с 14 на 15 июля они предприняли попытку ограбить магазин канцтоваров и цветочный. Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств происшествия. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Жительница Новосибирска предстанет перед судом за кражу драгоценностей на 4 млн рублей. Она работала в ювелирном салоне, но после содеянного сбежала в Саратов.