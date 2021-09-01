Главу «Альянса врачей» принудительно доставят в суд на заседание по «санитарному делу»

Москва, 1 сентября. Сотрудники правоохранительных органов доставят главу профсоюза «Альянс врачей»1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву в суд.

Как стало известно ФАН, Васильеву не задержали, а попросили проехать в Преображенский суд, где состоится заседание. Соратница Алексея Навального стала фигурантом «санитарного дела» (часть 1 статьи 236 УК РФ). Во время визита правоохранителей в офис Васильевой она устроила скандал: кричала, вырывалась и пыталась выбить рацию из рук полицейского.

Адвокат Васильевой ранее сообщил, что по решению суда подзащитная может получить подписку о невыезде.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.