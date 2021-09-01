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Напавшего на полицию участника незаконного митинга приговорили к условному сроку

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:57
Происшествия
Напавшего на полицию участника незаконного митинга приговорили к условному сроку
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 1 сентября. Тверской районный суд Москвы признал вину местного жителя в нападении на представителя власти во время незаконного митинга, который прошел в столице 23 января.

Постановлением суда обвиняемому по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, вынесен окончательный приговор. Мужчине назначено условное лишение свободы на пять лет с испытательным сроком также в течение пяти лет. Соответствующую информацию ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Преображенский районный суд Москвы приговорил Люсю Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу».

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