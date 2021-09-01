Напавшего на полицию участника незаконного митинга приговорили к условному сроку

Москва, 1 сентября. Тверской районный суд Москвы признал вину местного жителя в нападении на представителя власти во время незаконного митинга, который прошел в столице 23 января.

Постановлением суда обвиняемому по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, вынесен окончательный приговор. Мужчине назначено условное лишение свободы на пять лет с испытательным сроком также в течение пяти лет. Соответствующую информацию ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Преображенский районный суд Москвы приговорил Люсю Штейн к году ограничения свободы по «санитарному делу».