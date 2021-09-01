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Сбежавший на Украину соратник Тесака заочно арестован российским судом

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:51
Происшествия
Сбежавший на Украину соратник Тесака заочно арестован российским судом
pixabay.com  /  qimono

Москва, 1 сентября. Суд в Москве вынес решение арестовать заочно соратника националиста Максима «Тесака» Марцинкевича Сергея Коротких.

Он стал фигурантом уголовного дела об убийстве двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам национальной или религиозной ненависти. О причастности Марцинкевича к убийству сообщил на допросе один из заключенных колонии Красноярского края.

Обвиняемый сбежал на Украину в 2014 году. Там фигурант принимал участие в боевых действиях в составе батальона «Азов». Полиция объявила его в розыск.

Следствие ранее ходатайствовало о заочном аресте соратника Тесака.

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