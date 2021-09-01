Москвичке предъявлено обвинение в убийстве своей коллеги в детском лагере

Москва, 1 сентября. Прокуратура утвердила обвинительное заключение 23-летней жительнице Москвы по уголовному делу об убийстве своей однокурсницы в детском лагере.

По данным правоохранителей, девушки были направлены в качестве вожатых на производственную практику в детский оздоровительный лагерь на территории Подмосковья от одного из университетов.

В один из вечеров, после того как дети легли спать, они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между вожатыми возник конфликт на фоне личной неприязни. Тогда обвиняемая схватила нож и нанесла своей оппонентке не менее 20 ударов, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась до приезда экстренных служб. В ближайшее время следователи передадут материалы уголовного дела в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.