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Происшествия
Москвичке предъявлено обвинение в убийстве своей коллеги в детском лагере
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Москвичке предъявлено обвинение в убийстве своей коллеги в детском лагере

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:42
Происшествия
Москвичке предъявлено обвинение в убийстве своей коллеги в детском лагере
Федеральное агентство политических новостей

Москва, 1 сентября. Прокуратура утвердила обвинительное заключение 23-летней жительнице Москвы по уголовному делу об убийстве своей однокурсницы в детском лагере.

По данным правоохранителей, девушки были направлены в качестве вожатых на производственную практику в детский оздоровительный лагерь на территории Подмосковья от одного из университетов.

В один из вечеров, после того как дети легли спать, они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между вожатыми возник конфликт на фоне личной неприязни. Тогда обвиняемая схватила нож и нанесла своей оппонентке не менее 20 ударов, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась до приезда экстренных служб. В ближайшее время следователи передадут материалы уголовного дела в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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