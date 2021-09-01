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Московский суд начал рассмотрение жалобы на приговор Ольге Мисик
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Московский суд начал рассмотрение жалобы на приговор Ольге Мисик

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:39
Происшествия
Московский суд начал рассмотрение жалобы на приговор Ольге Мисик
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению обжалования приговора в отношении Ольги Мисик и ее сообщников. О ходе заседания будет сообщено дополнительно.

Согласно данным следствия, в ночь на 8 августа прошлого года неизвестные облили розовой краской здание Генпрокуратуры и вывесили баннер. В ходе оперативно-следственных мероприятий, выяснилось, что к протестной акции причастны Ольга Мисик, Иван Воробьевский и Игорь Башаримов.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). За данное преступное деяние грозит до трех лет лишения свободы.

Апелляция политолога Николая Платошкина будет рассмотрена Мосгорсудом уже 3 сентября. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы условно за призыв к массовым беспорядкам и распространение заведомо ложной информации.

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