Полиция задержала главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву

Москва, 1 сентября. Сотрудники полиции задержали главу профсоюза «Альянс врачей»1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву.

Ее подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Решается вопрос о мере пресечения. Адвокат Васильевой рассказал, что, наверное, ей возможно дадут подписку о невыезде.

Фигурантом «санитарного» дела ранее стала юрист Любовь Соболь. После судебного заседания, на котором ее признали виновной, сторонница осужденного блогера Алексея Навального покинула Россию.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.