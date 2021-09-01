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Полиция задержала главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 12:42
Происшествия
Полиция задержала главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Prt Scr youtube.com  /  Альянс Врачей

Москва, 1 сентября. Сотрудники полиции задержали главу профсоюза «Альянс врачей»1 (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву.

Ее подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Решается вопрос о мере пресечения. Адвокат Васильевой рассказал, что, наверное, ей возможно дадут подписку о невыезде.

Фигурантом «санитарного» дела ранее стала юрист Любовь Соболь. После судебного заседания, на котором ее признали виновной, сторонница осужденного блогера Алексея Навального покинула Россию.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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