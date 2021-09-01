Актриса Тамилла Агамирова ушла из жизни в 93 года

Москва, 1 сентября. Вдова известного артиста Николая Сличенко актриса Тамилла Агамирова скончалась спустя два месяца после похорон мужа. Сличенко не стало 2 июля из-за проблем с легкими.

Агамирова умерла в своем доме на территории поселка Николина гора в возрасте 93 лет. Причины смерти на данный момент не называются. Однако известно, что актриса очень болезненно переживала уход супруга из жизни.

Вместе с художественным руководителем театра «Ромен» Николаем Сличенко актриса прожила более 60 лет и подарила ему троих детей. Тамилла Агамирова принимала участие во множестве театральных постановок, а также снималась в кино. Артистку можно увидеть в таких фильмах, как «Непокоренный батальон», «Дон Кихот», «Маттео Фальконе» и других.