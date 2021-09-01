Труп новорожденного ребенка обнаружили под деревом в Подмосковье

Москва, 1 сентября. Местные жители нашли труп мальчика без внешних признаков насильственной смерти. Силовики ищут мать погибшего ребенка, передает корреспондент ФАН.

Сообщение об обнаружении трупа ребенка поступило 31 августа от лесников. Они примерно в 16:50 обходили подведомственную территорию. В 100 метрах от деревни Луговая, которая находится в Пушкинском городском округе, они нашли тело у дерева.

Как предполагают сыщики, на месте происшествия рожала женщина. На это указывают некоторые факты. А именно — рядом с деревом, возле которого был обнаружен труп, изъяли следы вещества бурого цвета. Скорее всего, это кровь матери. Рядом была обнаружена туалетная бумага, которой, скорее всего, роженица вытирала половые органы после родов.

По данному факту прокуратура Московской области назначила проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Накануне сообщалось, что обезглавленный труп нашли в лесу Серпухова. Следственный комитет Подмосковья начал проверку по данному факту.