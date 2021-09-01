Следователи возбудили дело против врио начальника изолятора в подмосковной Истре

Москва, 1 сентября. Временно исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания в подмосковной Истре стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Поводом для уголовного расследования стал побег из изолятора пяти заключенных, который произошел 6 августа. В последствии еще двоим сотрудникам изолятора было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовных дел после побега заключенных из изолятора в подмосковной Истре, сообщало РИАМО.