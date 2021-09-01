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Поезда зеленой ветки метро в Москве снова останавливаются на станции «Каширская»
Общество
Поезда зеленой ветки метро в Москве снова останавливаются на станции «Каширская»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 сентября. Остановку на станции «Каширская" с 1 сентября возобновили поезда московского метрополитена, об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного дептранса.

Реконструкция станции практически завершена, работы проводились для ее интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ). Для входа, выхода и перехода будет использоваться северный вестибюль. В процессе завершения находится переустройство инженерных сетей и технических комнат в южном вестибюле, говорится в сообщении ведомства.

Полный ввод в эксплуатацию кросс-платформенной станции «Каширская» ожидается в 2022 году вместе с запуском БКЛ. Поезда не останавливались на «Каширской» более шести месяцев.

С 1 сентября вступили в силу другие нововведения в столице. Пересадка на наземном транспорте в течение 90 минут от начала поездки теперь будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители Подмосковья с 1 сентября получили возможность экономить на проезде в общественном транспорте — при оплате картой «Мир» стоимость проезда ниже на десять рублей. На МЦД скидка составит около 20 рублей, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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