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Власти Москвы заявили о передаче 110 домов под заселение по программе реновации
Общество
Власти Москвы заявили о передаче 110 домов под заселение по программе реновации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 сентября. Более 100 новостроек передано под заселение с начала реализации программы реновации в российской столице. Подробности рассказали местные власти.

Всего в эксплуатацию введено 140 домов. Их площадь составляет 1,8 млн квадратных метров. В конце августа организован переезд жителей в новостройки на улицах Ереванская и Кастанаевская, рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.

«По состоянию на конец августа идет расселение 305 домов, свыше 37 тыс. жителей получили новое жилье», — добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Власти российской столицы намерены увеличить объемы строительства недвижимости в рамках реализации программы реновации. Речь идет о 3 млн квадратных метров, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев. Программа реновации реализовывается и в Подмосковье. Местные власти отмечают необходимость информировать граждан о ее ходе. Важно, чтобы горожане понимали, куда и почему они переезжают, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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