ФАН публикует кадры полыхающего грузовика на Носовихинском шоссе в Подмосковье

Москва, 1 сентября. Огонь охватил грузовик на востоке Московской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Носовихинском шоссе перед Реутовым.

На помощь водителю пострадавшего автомобиля пришли дальнобойщики. Они своими фурами огородили горящий большегруз. На место происшествия направлены пожарные подразделения, сообщил ФАН информированный источник.

По предварительным данным, никто не пострадал. В районе ЧП образовался транспортный затор. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее автомобиль загорелся на Лермонтовском проспекте в Москве, сообщало РИАМО.