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Собянин анонсировал бесплатные пересадки на наземном общественном транспорте Москвы

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 09:15
Общество
Собянин анонсировал бесплатные пересадки на наземном общественном транспорте Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 1 сентября. Пересадки на общественном транспорте российской столицы в течение 90 минут с начала поездки станут бесплатными.

Речь идет об автобусах, электробусах и трамваях разных маршрутов, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря бесплатной пересадке примерно 500 тыс. пассажиров смогут ежедневно экономить свои средства. Годовая выгода для тех, кто ездит ежедневно, составит примерно 11 тыс. рублей.

«Чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, карту "Тройка" нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте Московского метрополитена», — рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Москвичам ранее напомнили об ограничения в районе Зюзино из-за строительства Большой кольцевой линии метрополитена. Они введены с 31 августа до 30 декабря. Особенно внимательно горожанам следует планировать свои поездки по улице Каховка.

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москва собянин пересадки
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