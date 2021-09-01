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Дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 09:07
Общество
Дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы
pixabay.com

Москва, 1 сентября. Гроза, дождь и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Обильные осадки, гроза и сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду начнутся в Москве в ближайшие один-два часа. Такие погодные условия сохранятся в столице в течение дня, говорится в сообщении МЧС.

Похолодание в Москве будет длиться недолго. Ему на смену придет бабье лето, рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако о наступлении тепла жителям столицы сообщат за несколько дней.

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